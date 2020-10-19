الموقف الوبائي في الاردن : 1364 إصابة جديدة بـ كورونا و35 حالة وفاة

المستقلة /- سجل الاردن رقما قياسيا جديدا بوفيات فيروس كورونا المستجد بعد ان قضى 35 مصابا بالوباء، ليرتفع معها العدد الأجمالي للوفيات بالمملكة منذ انتشار الوباء الى 380 حالة، حسبما اعلنت وزارة الصحة الأردنية.

واعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم بـ الاردن، منها 1362 محلية، والأخرى لمواطنين قادمين من الخارج ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى38937.

وبينت أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 96 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج حاليا إلى 1038 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة الى شفاء 94 مصابا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحمل المسؤولية تجاه أفراد العائلة والبلد من خلال الحرص على ارتداء الكمامة عند التعامل المباشر مع الأخرين بهد,ف السيطرة على وباء كورونا المستجد والحد من تفشيه محليا، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي.