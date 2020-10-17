الموقف الوبائي في الاردن : تسجيل 20 وفاة و1505إصابات جديدة بفيروس كورونا

المستقلة/ -سُجلت في الأردن، السبت، 20 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و1505 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها 36053، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بين المصابين بكورونا إلى 330 وفاة.

الموجز الإعلامي بشأن الفيروس أوضح أن جميع إصابات السبت محلية، وتوزعت على 939 في محافظة العاصمة عمّان، و191 في محافظة إربد منها 34 في لواء الرمثا، و181 في محافظة الزرقاء، و42 في محافظة معان، و39 في محافظة المفرق، و36 في محافظة البلقاء، و29 في محافظة الكرك، و17 في محافظة جرش، و15 في محافظة العقبة، و7 في محافظة عجلون، و6 في محافظة الطفيلة، و3 في محافظة مأدبا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت السبت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 92 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1020 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وسُجّلت 81 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، وأجري 12876 فحصاً مخبريّاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1548405 فحوصات.