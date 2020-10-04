الموسوي يطالب عدم تخوين المتظاهرين وأحزاب المقاومة

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب عضو كتلة الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، اليوم الاحد ، عدم تخوين المتظاهرين وأحزاب المقاومة بنفس الوقت ، متهما المخابرات الامريكية والسعودية والإمارات بحرف مسار التظاهرات وضرب الدولة وتعطيل مؤسساته .

وقال الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) “هناك فئة كبيرة محترمة من المتظاهرين ، هدفهم الوطن والإصلاح ورغبتهم محاربة الفساد ، بكل انواعه ، بموازاة وجود مقاومين من الاحزاب تطالب في تحقيق إصلاح حقيقي ونهضة شاملة من أجل البلد “.

وطالب بعدم تخوين الفئتين الوطنيتين من المتظاهرين والمقاومين من الأحزاب ، واصفا “التخوين بتعميم غير مقبول ومعقول “.

وأشار الى إن “شعبنا الواعي الحر منتبه ومدرك لخطورة تعميم الاتهام لكل الشخصيات و الأحزاب وإخراجها من خانة الوطنية ، حتى طالت المؤسسة الحشدوية المجاهدة ، والتي غيرت موازين القوى ، وحولت هزيمة الدولة ، بكل امكانياتها العسكرية الهائلة الى نصر ، وأعادت اللحمة بين أبناء الوطن “.