الموسوي : دوائر الصحة ينهشها الفساد والوزير غير قادر على اتخاذ اجراءات حازمة

(المستقلة) … اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النائب جواد الموسوي، الاثنين، ان دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ينهشها الفساد، فيما اشار الى ان وزير الصحة غير قادر على اتخاذ اجراءات حازمة.

وقال الموسوي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ينهشها الفساد وسوء الخدمات الصحية”، مبينا ان “وزير الصحة غير قادر على اتخاذ اجراءات حازمة بتغير مدراءها”.

واضاف ان “دائرة صحة ديالى عليها الكثير من ملفات الفساد وتم احالتها للنزاهة ومجلس مكافحة الفساد، فضلا عن سوء الخدمات الصحية في دائرة صحة الكرخ وانهيار الخدمات في مستشفى الكرامة ومستشفى اليرموك وخير دليل ماحدث من حريق تشير الخيوط والاخبار الاولية الوارده الى انه مفتعل وتقف وراءه جهات متنفذة متصارعة على ادارة كراج السيارات المجاور لمستشفى اليرموك”.

وتابع ان “الماء انقطع عن مركز غسيل الكلية في مستشفى الكرامة منذ ايام بدون اي اجراءات وحلول عاجلة”.

وادى حريق كبير اندلع امس في مرآب السيارات الواقع مقابل مستشفى اليرموك ببغداد الى احتراق اكثر من 20 سيارة مدنية دون وقوع اية خسائر بشرية.