الموسوي : الرد الحكومي على القصف الامريكي لمطار كربلاء  ضعيف جدا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وصف النائب عن كتلة بدر حامد الموسوي، الرد الحكومي الرسمي بخصوص قصف مطار كربلاء الدولي قيد الانشاء ومواقع عسكرية اخرى من قبل الامريكان بالضعيف جدا وغير المقبول .

وقال الموسوي في تصريح لـــ (المستقلة) اليوم الثلاثاء، إن ” الضربات الامريكية بين فترة واخرى ، وآخرها قصف مطار كربلاء الدولي المدني قيد الانشاء ، والمسجل في وزارة النقل العراقية ، الجمعة الماضية ، هتك لسيادة العراق ، ولا بد من تدخل الامم المتحدة “.

ودعا ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت ، لزيارة موقع الحادث لكشف زيف الادعاءات الامريكية.