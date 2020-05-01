الموسوي: الامن الوطني يؤيد وجود عمليات فساد بتجهيز الرز الفيتنامي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف عضو كتلة تحالف الفتح النيابية النائب حامد الموسوي عن قيام جهاز الامن الوطني العراقي بمخاطبة مكتب رئيس الوزراء بشأن وجود عمليات فساد بصفقة الرز الفيتنامي.

وقال الموسوي ان جهاز الامن الوطني أيد في مخاطبته بالعدد م 13 / 2596 في 30 / 4 / 2020 ” ما جاء به من معلومات بحسب المتوفر لديها عن عمليات الفساد الموجودة في وزارة التجارة حسب اشارة عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب حامد الموسوي ذي العدد 315 في 20/4 / 2020 “.

وأشار الى أن الجهاز رأى ضرورة احالة متابعة لجنة ( ملف الامن الغذائي ) في هيئة النزاهة الاتحادية المشكلة بالأمر الاداري 1474 في 31 /12 / 2019 “.

وأضاف لقد ” كشفت لنا الوثائق الأخيرة ، عن تعرض العراق الى عملية احتيال كبيرة وخسائر تقدر بملايين الدولارات بعد التعاقد على تجهيز 120 الف طن من مادة الرز ( ياسمين معطر ) لرفد الباقة التموينية ، من قبل الشركة العراقية الفيتنامية “.

وأوضح إن “وزارة التجارة اصابها الفساد والمحاصصة وسوء الادارة وجعلها أفسد ما يكون وتحويلها الى مغنمه حزبية وصراع سياسي “.