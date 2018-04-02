الموز لايقاف ذوبان الآيس كريم

(المستقلة)..توصل باحثون إلى حل رائع لوقف ذوبان الآيس كريم، وذلك اعتمادا على مصدر غير عادي لم يكن مكتشفا سابقا من قبلهم. ويقول فريق البحث في جامعة Guelph بكندا، إن جلود الموز القديمة تحوي أليافا صغيرة تعرف باسم السيليلوز، أرق من شعرة الإنسان بآلاف المرات، ويمكن إضافتها إلى الآيس كريم لجعلها أكثر دسما وأطول أمدا.

وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف في الاجتماع الوطني رقم 255، ومعرض جمعية الكيمياء الأمريكية (ACS)، في نيو أورليانز. ويوضح الباحثون أنهم تمكنوا من تحسين مذاق المنتج النهائي، بالإضافة إلى التخلص من الدهون غير المرغوب بها، ليكون الآيس كريم صحيا أكثر.

ويتطلب الاكتشاف تغييرات طفيفة فقط في عملية معالجة التصنيع، ومن الضروري الحصول على ألياف نانوية من السيليلوز (CNFs) لإطالة عمر الأيس كريم.

وقام باحثو الجامعة الكندية بإضافة “CNFs” إلى الآيس كريم بتركيزات مختلفة، تتراوح من صفر إلى ثلاثة أعشار غرام لكل 100 غرام من الآيس كريم. وباستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية، قام علماء الأغذية بتقييم مدى فعالية مستخلص الموز في الحفاظ على شكل الآيس كريم مع مرور الوقت.

ويخطط الباحثون لاستكشاف كيفية تأثير أنواع مختلفة من الدهون، مثل زيت جوز الهند ودهون الحليب، على سلوك مركبات الكربون النانوية (CNFs) في الأطعمة المجمدة الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة، حاول الباحثون استخدام مستخلصات لب الخشب، لمعالجة مشكلة الذوبان السابق لأوانه. وفي عام 2017، طور العلماء في اليابان آيس كريم مقاوم للذوبان، على أساس مركبات البوليفينول الموجودة في الفراولة.