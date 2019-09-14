الموزع المغربي رشيد محمد علي يتعاون مع بلقيس في” تعالى تشوف”

(المستقلة)..تعاون الموزع الموسيقي المغربي الشهير ”رشيد محمد علي”، مع الفنانة ”بلقيس” في أحدث أعماله “تعالى تشوف” الأغنية التي صاغ كلماتها الشاعر سمير المجاري، ولحانها الملحن مروان أصيل، احتفظ فيها ”’رشيد محمد علي” على الإيقاع الموسيقي المغربي الاصيل مع لمسة من التجديد، وإدخال مجموعة من الآلات الموسيقية المغربية مثل الطعريجة والبندير والناي بما يناسب وصوت بلقيس.

وقال ”رشيد محمد علي” في كلمة القاها في الحفل الذي أقامته الفنانة اليمنية في فندق سوفتيل بمدينة الدار البيضاء ، أنه سعيد بالتعامل مع بلقيس في أول تجربة مع نجمة عربية، والذي كان الاشتغال معها في قمة الاحترافية والسلاسة، وأضاف الموزع المغربي، أن التحضير والعمل على الأغنية استمر لأزيد من أربع أشهر للوصول للنتيجة النهائية، ووضع التوزيع على الكلمات المغربية الواضحة والبسيطة التي أدتها بلقيس بمهارة وإتقان.

وأكد أن الأغنية المغربية صارت مطلوبة أكثر في العالم العربي سواء بين الجمهور أو الفنانة والنجوم العرب الذين صاروا يبحثون على أقوى الكلمات والألحان والتوزيعات الاحترافية للوصول لقلب الجمهور والاستحواذ على اهتمامه.

الجدير بالذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاح منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب .