الموت يُفجع قيس الشيخ نجيب: كسرتلي قلبي

فُجع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب بوفاة خاله الّذي تمّ تشييعه في دمشق مع تقبّل التعازي عبر الهاتف فقط إلتزاماً بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

في سياقٍ مُتصل، نشر قيس الشيخ نجيب صورةً له من طفولته ويحمله خاله الراحل بين يديه، ونعاه بكلمات مؤثرة فقال:

“كسرتلي قلبي يا حبيبي. الله يرحمك يا خال. رح تكون بمحل أحسن مع كل اللي بتحبهم”.

وتابع قيس الشيخ نجيب “أمير وديمة وأيهم اخواتي، يا ريت بقدر كون حدكم، الله يصبركم ويصبر أم امير ع هالفراق الصعب.. خالي جميل العبد في ذمة الله انّا لله وانّا اليه راجعون”.