الموت يفجع عاصي الحلاني

أعرب الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن حزنه لفقدان أحد أفراد فرقته ونشر صورة له برفقة الأخير على حسابه على “تويتر” وأرفقها بتعليق نعاه من خلاله.

وكتب: “أحمد كنت من خيرة الشباب معي بالفرقة ولا يوم سمعت عنك إلا كل خير رح تترك فراغ كبير وما حدا ممكن يكون مكانك الله يرحمك وان شاء الله مثواك الجنة. أتقدم بأحر التعازي من أهلك وعيلتك. البقاء لله” بحسب (لبنان 24).

وتفاعل معه الكثير من متابعيه وتقدموا منه بأحر التعازي. ويشار إلى أن الفنان أحدث ضجة في وقت سابق بسبب مقطع من كليب أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي”. وظهر فيه مع زوجته كوليت التي بدت وهي ترقص قبل أن تقوم باحتضانه مظهرة عاطفتها الكبيرة تجاهه. إلا أنه لم يبادلها ذلك وواصل الغناء مع وضع يديه في جيبه.