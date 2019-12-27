الموت يفجع عائلة “تامر حسني”

المستقلة / نشرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنانة تامر حسني، مجموعة صور وفيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “أنستجرام”

ونعت “بوسيل” كلبها قائلة: ” ارقدي في سلام بيلا، سوف أفتقدك كثيرا“.

وواساها الكثير من متابعيها ومعلقين كالتالي : “الله يصبر قلبك عارفه الشعور دا”_،”يا روحي انا عارفه قد اي الشخص بتعلق بالحيوان اللي مربيه اكنو فرد من العيله ربنا يصبرك يا رب”_،”ربي يرحم خلقها”_،”كيفاش ماتت الله يصبرك عليها اصعب احساس تكون مربي شي حيوان قط ولا كلب ويموت لك بحال الى مات وحد من العائلة ”

جدير بالذكر أن “بوسيل” شاركت زوجها الفنان تامر حسني مؤخرًا في اختياره أكثر فنان ملهم وحصولة على جينيس ريكورد؟، وكانت متواجده معه ومسانده له وظهر ذلك من خلال بعض الصور التي ظهرت وهي تحمل هاتفها المحمول وتوثق لحظة فوزة بالجائزة.