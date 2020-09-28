الموافقة على تشكيل مجلس أعمال عراقي أذربيجاني في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت غرفة تجارة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن موافقة سفير جمهورية أذربيجان في العراق نصير ممدوف عن تشكيل مجلس أعمال عراقي أذربيجاني لبحث الاوضاع الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين .

وقال رئيس الغرفة نبيل الأنباري في تصريح لــــــ ( المستقلة ) على هامش زيارة سفير جمهورية أذربيجان في العراق نصير ممدوف الى كربلاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس اعمال عراقي اذربيجاني يضم رجال الأعمال والتجار من كلا البلدين “.

وأوضح الانباري ، انه بحث مع السفير سبل تطوير العلاقات الثنائية ، وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية ، ورغبة العراق تشجيع السياحة الدينية في كربلاء والنجف “.