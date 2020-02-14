الموافقة على إعادة فحص جثة القتيل في فيلا نانسي

المستقلة / أعطى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، موافقته على طلب إعادة فحص جثة القتيل السوري الذي لقي مصرعه الشهر الماضي في فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم.

ووافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على طلب تقدمت به وكيلة عائلة القتيل محمد الموسى المحامية السورية رحاب بيطار، والذي قتل الشهر الفائت في فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم في محلة نيو سهيلة في كسروان.

وتضمن الطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية كما ورد في عريضة طلب الوكيلة القانونية، على أن يتم إبلاغ القاضي منصور بما تم التوصل اليه.

يشار إلى ان جثة الموسى ما زالت في الثلاجة، ولم تدفن بعد بانتظار اكتمال التحقيقات.

وتضمنت موافقة القاضي اللبناني إعادة تشريح جثة القتيل، والكشف على مسرح الجريمة بالكامل والطلب من زوج الفنانة نانسي، والطبيب فادي الهاشم إعادة تمثيل الجريمة.

ويشتكي وكلاء القتيل من حالة قصور في التحقيق السابق، ومن التعامل غير المهني مع القضية، ولهذا يعتزمون رفع دعوى على الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة في بادئ الأمر.

كما تطال دعواهم كل من تظهر له علاقة بإخفاء أدلة، وبينهم من شارك بتنظيم ضبط الشرطة الأولي.