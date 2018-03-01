الموازنة على طاولة اجتماع الرئاسات الثلاث

(المستقلة)..عقد مساء اليوم الخميس 1-3-2018 في قصر السلام في بغداد اجتماع الرئاسات الثلاث بحضور كلٍ من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي و رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال بيان عن مكتب رئيس الجمهورية ان الاجتماع تركز في الجانب الأساس منه على موضوع الموازنة ودراسة أبوابها، ومناقشة جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لتمشية الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة والخدمات المطلوبة منها.

ولم يوضح البيان المزيد من التفاصيل،او النتائج التي تمخض عنها الاجتماع.

وكان مجلس النواب قد فشل اليوم الخميس من الاستمرار بالتصويت على الموازنة بعد انسحاب عدد من النواب من الجلسة ما تسبب خلل النصاب القانوني.