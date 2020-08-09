الموارد المائية: التجاوز على الحصص المائية ومحرمات الانهر سرقة في وضح النهار

(المستقة)… اعلنت وزارة الموارد المائية عن اعدادها خطة ستراتيجية تمتد إلى عام 2035 لإدارة الموارد، فيما اشارت الى ان التجاوز على الحصص المائية ومحرمات الانهر سرقة في وضح النهار.

وقال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني في تصريح لوسائل اعلامية حكومية “إننا نحرص بشكل كبير على إدارة الموارد المائية بالشكل الأمثل”، مشيراً إلى “وجود خريطة طريق ودراسة ستراتيجية للـ 15 عاما المقبلة، توضح ماذا سيكون لدينا وطريقة التعامل مع تلك الموارد”.

وأضاف الحمداني أن “هناك مشكلات بعضها داخلية كالتجاوز على الحصص المائية ومحرمات الانهر”، عاداً إياها “سرقة في وضح النهار”.

وتابع “اننا منذ تولينا الوزارة وحتى الآن مستمرون بتنفيذ حملة بهذا الخصوص، ولن تنتهي الا بمعالجة هذا الموضوع بشكل كامل سواء عن طريق القانون أو القوات الامنية”.

واشار الحمداني الى أن “الوزارة بدأت بتصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في السابق، واتخاذ القرارات التي يحتاج بعضها الى إعادة نظر في الوقت الحالي لأنها لم تكن مدروسة بالشكل الصحيح”. (النهاية)