عودة 3.3 مليون نازح الى مناطقهم وبقاء 2.5 في المخيمات

(المستقلة) …. اعلنت المنظمة الدولية للهجرة عودة نحو 3.3 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية مع نهاية شهر كانون الثاني 2018، فيما أكدت أن حوالي 2.5 مليون شخص لا يزالون يسكنون في مخيمات النزوح أو مناطق بعيدة عن مساكنهم الأصلية.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري التي تتبع النزوح حتى 31 كانون الثاني 2018، آلاف النازحين في العراق يواصلون العودة إلى مناطقهم منذ مطلع العام الجاري، وأن حركة العودة تتركز في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار.

واضاف التقرير، إن “أكثر من ٣.٣ مليون عراقي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال هناك ٢.٥ مليون نازح”، وتبين الأرقام الحديثة للمنظمة الدولية للهجرة ان “حركات العودة مستمرة، ففي كانون الثاني تم تحديد ١٢٥ ألف عائد آخر إلى المحافظات الأربع نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار”.

واستدرك، انه “منذ بداية الأزمة في أوائل عام ٢٠١٤، بعد أن سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من العراق ولحقها الصراع لاستعادة هذه المناطق، نزح ما يقرب من ستة ملايين عراقي، وقد عانت مجتمعاتهم من دمار وأضرار واسعة النطاق”.

وأشار تقرير المنظمة الدولية للهجرة الى أنه “في السنوات الثلاث الماضية تلقت محافظة الأنبار أكبر عدد من العائدين وذلك بفضل تحسن الوضع الأمني وإعادة تأهيل الخدمات وإعادة بناء الهياكل الأساسية”.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد وايت، بحسب التقرير انه “مع دخول العراق مرحلة الانتعاش بعد ثلاث سنوات من الصراع، يجب ان نتذكر بأن إعادة البناء الرئيس للبلاد لن تقوم فقط على إعادة بناء البنية التحتية، بل ان هناك حاجة أيضا إلى توفير الدعم المتخصص لكل من نجوا من النزاع إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية “.(النهاية)