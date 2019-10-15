المنتخب الوطني يبحث عن فوز ثاني على التوالي امام كمبوديا

(المستقلة) … يبحث منتخبنا الوطني لكرة القدم عن فوز ثان على التوالي عندما يلتقي مضيفه الكمبودي في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الـثـلاثـاء ضـمـن الـجـولـة الـرابـعـة مـن المجموعة الثالثة للتصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وأمم آسيا الصين في 2023.

وسبق لمنتخبنا ان حقق فوزه الأول في مشوار الـتـصـفـيـات عـلـى حـسـاب هـونـغ كـونـغ بثئاية نظيفة فـي اللقاء الـذي ضيفه ملعب البصرة الـدولـي يـوم الخميس المـاضـي، بعد ان اكتفى بـالـتـعـادل الايـجـابـي {1-1} فـي الـجـولـة الأولـى خارج قواعده أمام البحرين.

وقرر الاتحاد الآسيوي اناطة مهمة قيادة اللقاء إلـى طـاقـم تحكيم فلبيني بعد تـعـذر وصـول طـاقـم التحكيم الـيـابـانـي بسبب اعصار الـذي ضرب احدى المدن هناك.

وســيــكــون مـنـتـخـبـنـا مـطـالـبـا بـمـحـو صــورة الاداء الباهت الـذي قدمه فـي المـبـاراة الماضية، عبر اللعب باسلوب هجومي يتيح لـه فرصة تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف لاسيما ان حـسـابـات الـتـأهـل إلـى النهائيات الآسيوية والــدور الـحـاسـم للمونديال ستكون مرتبطة بنسبة كبيرة بعدد الأهداف.

وأكد مدرب منتخبنا السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش خلال المؤتمر الصحفي للقاء الذي اقـيـم أمــس انــه لا يفكر بنتيجة مـبـاراة ايــران وكمبوديا التي انتهت بفوز الأول بنتيجة كبيرة قوامها اربعة عشر هدفا”، مبينا ان “لقاء اليوم يختلف كليا عن سابقه كون المنتخب المضيف سيعمل المستحيل من اجل تعويض خسارته ومصالحة جماهيره التي ستحضر لمؤازرته.

واشــار الـى ان طموح اللاعبين يتمثل بخطف النقاط الـثـلاث لتعزيز موقعهم فـي المجموعة واستغلال النتيجة التي ستؤول اليها مواجهة اليوم بين البحرين وايران في ملعب الأول.

بــدوره أعـلـن نجم منتخبنا وصـاحـب الهدف الثاني فـي شـبـاك هـونـغ كـونـغ علي عـدنـان ان المـعـنـويـات مـرتـفـعـة لـحـصـد الـنـقـاط الــثــلاث، مبديا خشيته من ارضية الميدان ذات الثيل الاصــطــنــاعــي الــتــي ربــمــا تـقـف عـائـقـا أمــام تحقيق ذلك بحسب قوله.

وسيلجأ كاتانيتش إلى تغيير طريقة اللعب في المباراة حيث سيعتمد على أسلوب (4-4-2)، وهو دليل واضح على النية الهجومية للمدرب بعد أن خاض المباراتين الماضيتين بأسلوب (4-5-1).

كما سيعتمد كاتانيتش في اللقاء على تشكيلة مؤلفة من محمد حميد لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلاء مهاوي وعلي عدنان لخط الدفاع.

وكل من إبراهيم بايش وأمجد عطوان وبشار سعدون وهمام طارق لخط الوسط، وفي خط الهجوم سيزج باللاعب الخبرة علاء عبد الزهرة إلى جانب مهند علي ميمي.

تجدر الاشارة الى ان منتخبنا يقف في الترتيب الثاني للمجموعة الثالثة حاليا برصيد اربعة نقاط متقدما بفارق الأهـــداف عـلـى الـبـحـريـن، بينما تعتلي ايــران الـصـدارة برصيد سـت نـقـاط مـن مواجهتين، ويحتل منتخبا هونغ كونغ وكمبوديا المركزين الـرابـع والـخـامـس على الـتـوالـي برصيد نقطة يتيمة لكل منهما.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الـثـمـانـي مــن الـتـصـفـيـات إضــافــة إلــى افـضـل أربعة منتخبات وصيفة إلى النهائيات القارية مباشرة، وإلى الدور الحاسم المؤهل للمونديال، بـيـنـمـا تــخــوض المـنـتـخـبـات الــــ16 (الأربــعــة الـوصـيـفـة الأخــرى والـثـمـانـيـة صـاحـبـة المـركـز الثالث والأربـعـة الأفـضـل بـين أصـحـاب المركز الرابع) تصفيات الدور الثالث المؤهل لنهائيات كأس آسيا.