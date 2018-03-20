المنتخب القطري يصل الى البصرة

(المستقلة)… وصلت بعثة المنتخب القطري قبل قليل الى مطار البصرة الدولي استعداداً للمشاركة في بطولة “الصداقة” التي ستنطلق غداً على ملعب البصرة الدولي.

وسيخوض العنابي القطري مرانه الاول مساء اليوم على ملعب البصرة الدولي، استعداداً لمواجهة اسود الرافدين، غداً الاربعاء، في انطلاق بطولة “الصداقة” الودية الدولية.

يذكر ان آخر ظهور للعنابي في العراق كان في 20 فبراير 1989 في التصفيات الآسيوية المؤهلة ل‍كأس العالم 1990 آنذاك، وأقيم اللقاء على ملعب الشعب الدولي وانتهى بالتعادل 2-2.

وبوصول المنتخب القطري اكتملت اضلاع بطولة “الصداقة”، بعد وصول بعثة المنتخب السوري، امس الاثنين، الى البصرة.(النهاية)