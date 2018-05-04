المنتخب العراقي يواجه ايران وفيتنام واليمن في كأس آسيا 2019

(المستقلة)..أجريت ،مساء اليوم،في مدينة دبي قرعة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها دولة الامارات العربية للفترة من الخامس من كانون الثاني/ يناير 2019 وحتى 1 من شباط/فبراير.

ووضعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات ايران، وفيتنام، واليمن.

وحضر القرعة التي استهلت بالكشف عن الكأس الجديدة للبطولة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن ابراهيم، وعدد كبير المسؤولين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومندوبي المنتخبات المتأهلة، إلى جانب عدد كبير من المدربين

ومن المقر ان تُقام البطولة على تقام على 8 ملاعب فى 4 مدن هى أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوما.

وتشهد البطولة القارية مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وحل المنتخب الإماراتي والسعودي والياباني والكوري الجنوبي والإيراني والأسترالي في المستوى الأول، وهم من سيترأسون المجموعات الـ 6.

والمستوى الثاني يضم منتخبات، الصين والعراق وأوزبكستان وقطر وتايلند وسوريا.

والمستوى الثالث يضم منتخبات، فلسطين، وعمان، والهند، وفيتنام، وقيرغستان، ولبنان.

والمستوى الرابع يضم منتخبات، الأردن، واليمن، وتركمانستان، والبحرين، وكوريا الشمالية، والفلبين.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الامارات-البحرين-الهند-تايلاند

المجموعة الثانية: الأردن -فلسطين-سوريا-استراليا

المجموعة الثالثة: الفلبين-الصين-كوريا الجنوبية

المجموعة الرابعة: اليمن-فيتنام-العراق-ايران

المجموعة الخامسة: كوريا الشمالية-قطر -لبنان -السعودية

المجموعة السادسة: تركمستان -عمان -أوزبكستان-اليابان