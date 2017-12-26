المنتخب العراقي يهزم العنابي القطري ويتصدر مجموعته في كأس الخليج

(المستقلة) …تمكن المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الثانية من دوري مجموعات كأس الخليج 23.

وكان الفريق القطري قد تقدم أولا في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب المعز علي عبد الله، ثم ادرك العراق التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي من الشوط الاول عن طريق ضربة حرة متقنة نفذها اللاعب علي فائز بنجاح.

وفي الشوط الثاني اضاف اللاعب علي حصني في الدقيقة 65 هدف التقدم والفوز لمنتخب “اسود الرافدين” ليحقق الفوز ويتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط وبفارق هدف واحد عن المنتخب البحريني.