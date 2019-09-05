المنتخب العراقي يبدأ مشوار التأهل لكأس العالم بالتعادل مع البحرين

(المستقلة).. بدأ المنتخب الوطني العراقي مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات امم اسيا بالتعادل 1-1 مع المنتخب البحريني.

وتعادل المنتخب العراقي مع شقيقه البحريني بهدف لمثله في المباراة التي جرت مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة ضمن الجولة الاولى للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

احرز الفريق البحريني الهدف الاول في الدقيقة الثامنة من المبارة عن طريق كميل الاسود بتسديده بعيدة لم يحسن حارس المرمى العراقي التعامل معها لتنساب من بين يديه وتعانق الشباك.

وفي الوقت الذي سيطر الفريق العراقي على المباراة الا انه لم يكن فاعلا في الشق الهجومي، فيما اعتمد الفريق البحريني على اللعب الدفاعي مستغلا الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على المرمى العراقي رغم قلتها.

في بداية الشوط الثاني اجرى المدرب العراقي تبديلين في خط الوسط ولكن اللاعب البديل حسين علي سرعان ما غادر المباراة بسبب الاصابة ليحل همام طارق محله.

احرز الفريق العراقي هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب مهند علي بتسديدة ذكية غافلت الحارس البحريني لتدخل المرمى، وتمنح الفريقين اول نقاطهما في التصفيات.

ويواجه الفريق البحرين في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء 10/ 9 الفريق الكمبودي، فيما يواجه الفريق الايراني فريق هونغ كونغ، بينما سيكون المنتخب العراقي في استراحة.

وانتهت المباراة الاخرى في المجموعة بين كمبوديا وهونغ كونغ بالتعادل ايضا.

يذكر ان المباراة المقبلة للفريق العراقي ستكون بمواجهة فريق هونغ كونغ على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة يوم 10/10/ 2019.