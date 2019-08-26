المنتج العالمي ريدوان يُكرِّم إفريقيا عبر أغنية “وي لوف أفريكا”

(المستقلة)..أطلق المنتج و الفنان العالمي RedOne الحاصل على عدة جوائز Grammy عملا فنيا جديدا يجمعه بنجم R’n’B المغربي Aminux والفنانة Inna Modja الحاصلة على French Grammy مرتين.

RedOne منتج موسيقي وموزع وكاتب أغاني ومغني. إذ أن فقط 5 من أحسن أغانيه قد حصدت أكثر من 6.1 ملايير مشاهدة على YouTube، وأكثر من 2.3 مليار على Spotify.

Aminux مؤلف أغاني بالغ من العمر 27 سنة، له أكثر من 2.8 مليون معجب مع أكثر من 111 مليون Stream في جميع أنحاء العالم. ثم أخيرا Inna Modja نجمة French Pop المالية، والتي تمتلك 3 أغاني في قائمة 100 Canadian Billboard Topو10 French Billboards Top، في حين تصدرت أغنيتها French Can Canالمرتبة الأولى لمدة 3 أسابيع.

وبهذه المناسبة صرح الفنان والمبدع ريداون قائلا “أطمح أن تصبح هذه الأغنية نشيدا للقارة الإفريقية بأكملها”، وأضاف “أمنيتي هي أن يجد جميع الأفارقة أنفسهم في هذه الأغنية التي تمثل إسهامي المتواضع في هذه القارة التي أحبها وأفتخر بالانتماء إليها”

و تم اختيار We Love Africa آخر إصدارات RedOne، لتكون الأغنية الرسمية للدورة 12 للألعاب الأولمبية الإفريقية 2019 المقامة بالرباط، تم إصدار الأغنية ومشاركتها مع الجمهور بحفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الأولمبية الإفريقية، من أداء Redone، ،Aminux و Inna Modja، جاء العرض تتويجا للإيقاع الحديث والغناء الكورالي الإفريقي.