المنبر العراقي يدعو الى ترشيح وزير التربية عبر نقابة المعلمين

(المستقلة).. دعا المنبر العراقي الى تجاوز المحاصصة ومنح نقابة المعلمين دور في أختيار شخصية قيادية شابة لقيادة وزارة التربية بعد فشل التصويت على المرشحات الثلاث السابقات للمنصب.

وقال الناطق الرسمي للمنبر العراقي اوس الحمداني في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “مرةً اخرى يقرر مجلس النواب عدم منح ثقته للمرشحة لوزارة التربية وهي السابقة الاولى من نوعها، والتي تؤشر في احد جوانبها رفضاً لنهج المحاصصة الذي تصر عليه بعض القوى، والذي ساهم بشكل كبير في اضعاف مؤسسات الدولة والحاق الاذى بأبناء شعبنا من خلال التردي الكبير الذي تشهده جميع مفاصل الدولة وفي مقدمتها الخدمية”.

وأشار الحمداني الى “ان الفرصة اليوم مواتية اكثر من اي وقت مضى لخلع جلباب المحاصصة الرث، واستثمار الدعم الجماهيري اللامحدود لذلك، اضافة لدعم المرجعية الدينية والقوى السياسية الوطنية، وليس ذلك فقط، بل تعزيز الدور الوطني للنقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المعلمين الرصينة، عبر اختيار وزير للتربية من بين خبرائها او اعضائها، او على الاقل استمزاج رأيها واشراكها في ترشيح الوزير الجديد”.

ووجه الدعوة الى رئيس مجلس الوزراء “لاستثمار هذه الفرصة باختيار شخصية قيادية شابة لادارة الوزارة بعيدا عن حصة هذه الكتلة او تلك، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على تشكيلة الحكومة من جهة وسير العملية التربوية من جهة اخرى”.

كما دعا ابناء الشعب و”قواه الوطنية” والكتل السياسية والمرجعيات الدينية الى الضغط بهذا الاتجاه وعده استحقاقاً لنقابة المعلمين وليس لكتل او احزاب بعينها.