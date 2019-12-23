المنبر العراقي يحذر من استنساخ الاليات السابقة في اختيار رئيس الوزراء

(المستقلة)..حذر المنبر العراقي من استنساخ الاليات السابقة في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل، وتجاهل رأي الشارع لضمان عدم تكرار ذات الاخطاء التي أصابت العملية السياسية بالعجز واوصلت اوضاع البلد الى ما هي عليه اليوم.

وقال بيان عن المنبر،تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، ان الاصرار على النهج السابق يعد انتحاراً سياسياً، خاصة في ظروف منطقةٍ وعراقٍ ملتهبين، وعالم منقسم، كما يعد استهانة بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الحراك الشعبي في مسيرة الاصلاح التي انطلقت منذ اكثر من شهرين.

واضاف ان التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة تتطلب تشريع قانون انتخابات منصف يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، واختيار مفوضية انتخابات بعيداً عن اي نفوذ حزبي او جهوي، وقبل ذلك كله اختيار تشكيلة حكومية قوية ومصغرة، لاترشح في الانتخابات المقبلة، يكون سقفها الزمني عاماً واحدا، تهيء الارضية المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة تعكس رأي الشعب العراقي الكريم وارادته.

وشدد على أن ذلك هو ما يُحمّل القوى السياسية العراقية ومجلس النواب والمتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات المهنية كامل المسؤولية عن تحقيقه.