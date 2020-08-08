المنافذ : ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في زرباطية

(المستقلة)… أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “تنفيذاً لأمر قاضي التحقيق وبناء على المعلومات المقدمة من قبل شعبة المخابرات في منفذ زرباطية الحدودي، وحسب أمر رئيس الوزراء بجرد أي مواد أولية تساعد على الاشتعال أو سريعة الاشتعال، تم إحالة عجلتين لعدم وجود اوراق رسمية وبقائهما أكثر من 40 يوماً داخل المنفذ بدون أي إجراء ولسوء خزنها حيث أنها تحفظ بدرجة حرارة من 5 الى 35 درجة مئوية مما يفقد خاصيتها وتتحول الى مواد سامة تؤثر على النبات والتربة”.

وأضافت الهيئة أنه “تم تشكيل لجنة من الدوائر المعنية ذات الاختصاص وتم ضبط العجلتين وجردها وإحالتهما إلى القضاء وفق محضر أصولي”. (النهاية)