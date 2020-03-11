المنافذ : تنفي دخول مصابين بكورونا عبر الشلامجة وتؤكد إغلاق المنافذ مع إيران والكويت

(المستقلة)…نفت هيأة المنافذ الحدودية العراقية يوم الاربعاء دخول عراقيين مصابين بفيروس كورونا عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، فيما أكدت إغلاق المنافذ الحدودية البرية كافة مع إيران والكويت.

وقال إعلام هيأة المنافذ الحدودية في بيان لهتلقته(المستقلة) اليوم أنه “هيأة المنافذ الحدودية تفند ما تم نشره من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده دخول الوافدين عراقيين مصابين بفايروس كورونا عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة”.

وأوضح البيان أن “ما ظهر في مقطع الفيديو هو دخول (23) مواطنا عراقيا قادماً من إيران بالتنسيق المشترك بين الجانبين وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية في الفحص الأولي من قبل المفارز الطبية العراقية المتواجدة داخل منفذ الشلامجة وكانت نتائج الفحص إيجابية”.

وأشار البيان إلى أن “إدارة المنفذ قامت بالاتصال بمحافظ البصرة والقيادات الأمنية ودائرة صحة البصرة وعلى إثر ذلك تم إرسال عجلات إسعاف فوري بعدد (13) عجله لنقل الوافدين العراقيين وتم ذلك الأمر بإرسالهم إلى المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا واجري اللازم وتبين خلو الوافدين العراقيين من الإصابة ومغادرتهم المستشفى”.

وتابعت هيأة المنافذ الحدودية أن “تلك الإجراءات الصارمة جاءت بدافع الحرص الشديد على صحة أبناء الشعب العراقي وسلامتهم”، لافتة الى أن “بعض ضعاف النفوس يحاولون بث الشائعات المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مأربهم الدنيئة، مشددة على “استنباط المعلومات المؤكدة من مصادرها الرئيسة والمعتمدة لتجنب تشويه الحقائق خدمة للصالح العام”.(النهاية)