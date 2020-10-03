المنافذ تعلن اجراءات دخول زائري الاربعينية عبر منفذ زرباطية الحدودي

المستقلة/- عقدت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي اجتماعا تنسيقا إستعدادا لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لدخول زائري الأربعينية، فيما اكد الاجتماع على اجراءات دخول زائري الاربعينية عبر المنفذ.

وقالت الهيئة في بيان “التزاما منا بتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والذي تضمن الموافقة على دخول زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من منفذ زرباطية وبواقع 250 موكبا حسينيا مع تحديد عدد أفراد كل موكب بـ10 اشخاص فقط، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية لجائحة كورونا بشرط جلب الزائر الوافد شهادة الفحص ال (PCR) الخاص للكشف عن فييروس كورونا وان يكون الفحص فاعلاً لمدة 72 ساعة، ولتنظيم آلية تطبيق هذا القرار عقدت مديرية منفذ زرباطية الحدودي اجتماعا تنسيقا ضم الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي للتداول في آلية تطبيق القرار والتأكيد على تسخير كافة الإمكانات الإدارية والأمنية والخدمية وتوظيفها بالشكل المدروس”.

وأضافت، انه تم التاكيد ايضا على “تنظيم كافة الاستحضارات لتطبيق القرار بمهنية عالية والتشديد في تطبيق فقراته، لضمان سلامة الوافدين وخلق حالة من الانسيابية في عملية تفويجهم ومغادرتهم وفق التعليمات الصادرة والتي أكدت على منحهم تأشيرة دخول نافذة لغاية العاشر من الشهر الجاري”.(النهاية)