المنافذ تعلن إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات في منفذ أم قصر

(المستقلة)… أعلنت مديرية المنافذ الحدودية عن إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات في منفذ أم قصر الشمالي.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “هيأة المنافذ الحدودية في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة تمكنت من ضبط حاويات حجم (40) قدم عدد( 3 ) تم التصريح بحمولتها حسب المعاملة الكمركية أدوات احتياطية للمعدات وتأسيسات كهربائية”.

وأضافت أن “عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة تبين بوجود رسيفرات وأجهزة خاصة بالاتصالات مختلفة لم يصرح بها وتحتاج إلى موافقات خاصة لاستيراد ها محاولا تهريبها إلى داخل البلد، تم تشكيل لجنة على أثرها بأشراف هيأة المنافذ الحدودية ومكتب جهاز المخابرات في المنفذ بأعتبارهم جهة الاختصاص وتنظيم محضر ضبط أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”. (النهاية)