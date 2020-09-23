المنافذ : تحقيق ايرادات ضريبية وكمركية تجاوزت (4) مليارات دينار في يوم واحد

المستقلة /- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن تحقيق ايرادات الى خزينة الدولة بلغت (4,321,456,970) دينار من حركة التبادل التجاري ، والمستحصلة من المركز الكمركي والضريبي في موانئ ام قصر ليوم 22 ايلول 2020.

واكدت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، سعيها الدائم والدؤوب والمضي قدماً الى تعظيم ايرادات الدولة لتخطي الازمة المالية التي يمر بها البلد ، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق ايرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واجراءاته في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية.