المنافذ الحدودية : منفذ واحد يحقق ايرادات 25 مليار بشهر بفضل تشديد الرقابية

(المستقلة)… كشفت هيأة المنافذ الحدودية ان منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن حقق ايرادات مالية بنحو 25 مليار دينار خلال شهر حزيران المنصرم بفضل تشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية والتعاون بين الدوائر العاملة في المنفذ.

وقالت الهيأة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه نه برغم تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية فقد حقق منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار ايرادا مالياً لخزينة الدولة بمبلغ 24,942,881,000 مليار دينار لشهر حزيران الماضي.

وأشارت إلى أنها تحصلت على المبلغ عن قيمة الإيرادات الكمركية والضريبية المتحققة نتيجة حركة التبادل التجاري في المنفذ الحدودي.

وأضافت أن “ما تحقق من ارتفاع الإيرادات هو نتيجة لتشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية والتعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، واستراتيجية الهيأة المتوجهة لتعظيم الإيرادات الساندة لخزينة الدولة لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أسند مهمة تأمين حماية المعابر الحدودية إلى جهاز مكافحة الإرهاب، فيما توعد بمحاربة من سماهم بـ”أشباح” المعابر الحدودية وإنهاء سيطرتهم عليها. (النهاية)