المنافذ الحدودية: منفذ الشلامجة يضبط مسافر بحوزته مادة الهيروين المخدرة

المستقلة ..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة الهيروين المخدرة في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة ، مؤكدة ان “عملية الضبط تمت في صالة الوافدين .

وقالت الهيأة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين، انه “تم ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة الهيروين المخدرة بوزن (934,7غم) في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة”، موضحة، ان “عملية الضبط تمت في صالة الوافدين من قبل مركز شرطة الجمرك مفرزة الكلاب البوليسية (k9) والجهات الأمنية الساندة”.

واضافت، ان “المسافر تم احالته مع المادة المضبوطة وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الجمرك لغرض عرضه أمام الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.