المنافذ الحدودية : منافذ اقليم كردستان غير مرتبطة بالحكومة المركزية لحد الان

المستقلة /- أكدت هيئة المنافذ الحدودية ان منافذ اقليم كردستان غير مرتبطة حتى الآن بالحكومة المركزية، لا من حيث إيراداتها ولا من حيث موظفيها، فيما ستكون هناك اجتماعات وقرارات عند الانتهاء من ملف المنافذ الاتحادية، وفق ما يتضمنه البرنامج الحكومي.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في تصريح صحفي “ان قرارا صدر في عام 2019 نص على ان ترتبط منافذ الاقليم بالحكومة الاتحادية لكنه لم يطبق حتى الان، وقد اجتمعنا (سابقا) مع المسؤولين في الاقليم ولكن لم نصل الى نتيجة”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء لديه خطة لهذا الموضوع بدأت بضبط المنافذ البرية التي هي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، ومن ثم سننتقل الى الملف الآخر المتعلق بمنافذ اقليم كردستان، وفي قادم الأيام سيكون هناك اجراءات ولقاءات واجتماعات ونأمل ان تكون حصيلتها ايجابية”.

واستدرك الوائلي بأن “الموضوع الاهم هو ان تكون هناك روزنامة زراعية موحدة (في منافذ المركز والاقليم) بحيث تصبح المواد الممنوعة في منافذ الاتحاد نفسها ممنوعة في الاقليم، كما تكون التعرفة الجمركية موحدة ايضا بحيث يمارس التاجر عمله في كل المنافذ بنفس الرسوم (لا يوجد فرق بالترسيم) لا ان تكون بعض الأمور ممنوعة هنا ومسموح بها هناك”.