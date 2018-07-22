المنافذ الحدودية: لجنة إعداد الدراسات لفتح منفذي فيشخابور وافوكاي تعقد اجتماعها الاول

(المستقلة) … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن عقد الاجتماع الأول للجنة إعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لفتح منفذي فيشخابور وافوكاي مع تركيا.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ترأس، اليوم، الاجتماع الأول للجنة إعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لفتح منفذ فيشخابور في الجانب العراقي، وافوكاي في الجانب التركي”.

واضافت الهيئة، أن “اللجنة عقدت اجتماعها تنفيذاً للأمر الديواني بالرقم 26/س والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات المعنية في هذه اللجنة الخارجية، الداخلية، التخطيط، التجارة، النقل، الزراعة، الصحة، الاتصالات، المالية/ هيئة الكمارك، وجهاز المخابرات الوطني”.

وبينت الهيئة، أن “اللجنة شكلت لدراسة الجدوى الاقتصادية لافتتاح المنفذين، وتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين العراق وتركيا بما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجاريين”.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي بحث، في (26 حزيران 2018)، مع السفير التركي فاتح يلدز افتتاح منفذي فيشخابور وافاكوي الحدوديين بين البلدين.