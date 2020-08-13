المنافذ الحدودية : ضبط 900طن إسمنت الابيض تم التلاعب بالرسم الكمركي

المستقلة .. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط أكثر من (900طن) من مادة (الإسمنت الابيض) تم التلاعب بقيمة الرسم الكمركي في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان انه “ضمن إجراءاتها الرقابية والتدقيقية الصارمة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ تمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة من ضبط مادة الإسمنت الأبيض بواقع حمولة إجمالي (901 طن و 600كغم) محملة على 18 عجلة تم التلاعب بقيمة الرسم الكمركي والمنجزة معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

وتابعت “إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملاتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن العجلات والمحملة بمادة الإسمنت الأبيض قام موظف التخمين في المركز الكمركي بتقدير قيمة الرسم للطن الواحد والذي هو بسعر 60$ بقيمة 10٪ مخالفا بذلك الضوابط والتعليمات والتي تؤكد على قيمة الترسيم وفق 15٪ للطن الواحد، وهذا يعد تلاعبا واضحا في قيمة الرسم المدفوع وهدرا وتجاوزٱ على المال العام”.

وأضافت “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك خور عبد الله لغرض عرضها أمام أنظار القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.