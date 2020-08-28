المنافذ الحدودية : ضبط (7) حاويات في ميناء ام قصر تم تزوير وثائقها

المستقلة /- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط (7) حاويات حجم 40 قدماً تم تزوير وصل قبض إيرادات الدولة وكذلك وجود مواد لم يصرح بها بغية تهريبها والتلاعب بمنشأ البضاعة المستوردة ، والمنجزة معاملاتها خلافاً للضوابط والتعليمات من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة في المنفذ الحدودي.

واضافت في بيان تلقته “المستقلة، إن ” شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق المعاملة الكمركية المتعلقة (6) حاويات وحسب ماتم ذكره بأنها محملة (قطع غيار دراجات، دراجات نارية، مواد منزلية مختلفة، أدوات مائدة، عدد يدوية، العاب جديدة ومستعملة) المنشأ آسيوي ، ولكن الواقع الفعلي للبضاعة بعد التدقيق ومعاينة البضاعة من قبل البحث والتحري تبين وجود أجهزة كهربائية أوربية المنشأ لم يصرح وكذلك اطارات دراجات نارية ،ووجود دراجات نارية خلافا للكمية المذكورة (30 دراجة) والموجود الفعلي (100دراجة) وملابس نسائية (15كارتوناً) كل هذه المواد لم يصرح بها بغية تهريبها” .

وتبعت: “أما ما تم ضبطه في حاوية واحدة من ضمن العدد الكلي محملة وحسب المعاملة الكمركية (دراجات هوائية ودراجات طفل) مستعملة بعدد إجمالي ( 455 كارتون) المنشأ آسيوي عند تدقيق معاملتها الكمركية تبين أن الدراجات المذكورة جديدة وليست مستعملة وعدم تنزيل كميتها من إجازة الاستيراد”.

وبينت ان “هنالك تزوير في وصل قبض إيرادات الدولة للحاويات السبعة بأن المستورد قد دفع مبلغ (1مليون و500ألف) عن عدم تصديق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية الخاصة بالبضاعة وذلك خلافٱ للواقع عدم تسديده اي مبلغ يذكر”.

واشارت الى انه “سجلت مخالفات عدة في ضبط الحاويات تزوير في وصل قبض إيرادات الدولة ومواد لم يصرح بها لغرض تهريبها وتغير وصف البضاعة مما سببت هدراً بالمال العام”.

وذكرت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محاضر أصولية إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الكمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة”.