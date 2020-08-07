المنافذ الحدودية : ضبط( 19 )حاوية محملة بالسيراميك بوثائق مزورة

المستقلة /- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الأوسط في محافظة البصرة (19) حاوية حجم (20) قدما محملة على (9) عجلات بداخلها مادة السيراميك بشهادة فحص مختبري مزورة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الجمعة ، ان عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين بعد الاستفسار من الشركة الفاحصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق مزورتين وغير صادرة من قبلهم”ما يعد ذلك مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة وسببت هدراً بالمال العام بعدم دفع رسوم الفحص المختبري للبضاعة،.