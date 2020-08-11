المنافذ الحدودية : ضبط عجلة (براد) قامت باخفاء مادة القشطة لغرض تهريبها

المستقلة … أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة عن ضبط عجلة نوع (براد) محمل بمادتي (الجبن والحليب) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك أم قصر الشمالي ، تم اخفاء مادة القشطة لغرض تهريبها وعدم دفع الرسوم الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة.

وذكرت الهيأة في بيان انه “تمت عملية الضبط في من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملاتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود مادة (القشطة) وبواقع (5بكج) سكيبات مخبأة خلف البضاعة الرئيسية لغرض تهريبها وعدم دفع رسوم حماية المنتج مما سببت هدراً بالمال العام”.

وأوضحت “كما تم ضبط (5) عجلات محملة بمادة (الاندومي) المنشأ اندونيسي بوزن إجمالي (63طن و 381كغم) في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين وجود تباين في تاريخ الصنع والنفاذ في شهادة المطابقة وما مثبت فعلياً على البضاعة الرئيسية”.

وبينت انه “تم إحالة ما تم ضبطه في المخالفتين وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي”.