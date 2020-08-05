المنافذ الحدودية : ضبط حاوية تم التلاعب في وصف البضاعة

المستقلة / – اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط تلاعب في وصف بضاعة ولون عجلة مستوردة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “تمكنت ملاكاتنا في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة (824) كارتون مصنوعات خشبية المنشأ مصر حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي، تم ضبط الحاوية عند بوابة الخروج سيطرة البحث والتحري هيأتنا وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية اراكيل(بكارة خشب وشيشة اركيلة) خلاف ما تم ذكره بالمعاملة الكمركية وكذلك عدم وجود إجازة استيراد بالمواد المذكورة.

ونوهت الهيئة الى ان “ذلك يعد تغيرٱ في وصف البضاعة مما سبب هدرٱ بالمال العام”.

وتابعت، “أما في منفذ ميناء أم قصر الاوسط فقد تم ضبط عجلة نوع جيب كراند امريكي الصنع تم التلاعب في لون السيارة خلافا لما تم ذكره بالمعاملة الكمركية”.

واكدت انه “تمت عملية الضبط كذلك خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري لهيأتنا”.

واشارت الى انه “تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملتين الكمركيتين في المنفذين الحدوديين”.