المنافذ الحدودية : ضبط حاويات عدد 3 تحمل عجلات لا يسمح دخولها العراق

المستقلة / – أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، عن ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الكمركي بداخلها عجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن “ذلك جاء بناءً على معلومات الشعبة الفنية للميناء والتي تم على إثرها تشكيل لجنة موسعة من الدوائر العاملة في المنفذ للكشف على الحاويات وتبين أن حاويتين بداخلهما (7) عجلات دون الموديل وحاوية تحتوي على مادة (معسل اركيلة) جميع هذه المواد كانت معدة للتهريب”.

وأوضحت انه “تم ختم الحاويات بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف وإعداد محضر أصولي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.