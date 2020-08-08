المنافذ الحدودية : ضبطنا عملية تهرب من الرسوم سبب بهدر كبير للمال العام

المستقلة /- ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة 3عجلات محملة (56) بكج (ورق سبرنك، وقفايص ورق سبرنك، واضلاع حديد) المنشأ الصين وحسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية .

وقالت الهيأة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم السبت ، ان ” عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة ورق سبرنك فقط ، “.

وتابعت ان” سعر الأدوات الاحتياطية 1250$ للطن الواحد وبقيمة رسم 15٪ واضلاع الحديد بسعر 250$ للطن الواحد وبنسبة 10٪ أما سعر الطن الواحد لقفايص الحديد 400$ وبرسم 10 ٪” .

واشارت الى ان ” البضاعة الكلية تزن 125 طن والتصريح 97 طن أضلاع حديد و10 طن قفايص و18 طن ادوات احتياطية، وهذا يعد تهربا من دفع الرسوم الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة مماسببت هدراً بالمال وكذلك التلاعب في وصف البضاعة المحملة”.

واضافت ، لقد تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك خور عبد الله لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي.