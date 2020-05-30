المنافذ الحدودية تمديد الحظر وايقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة اسبوع

( المستقلة)…. أعلن عضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي، السبت، تمديد حظر التجوال لمدةأسبوع اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار.

وقال الوائلي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة عقدت اجتماعها اليومبرئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منهاتمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار“.

واضاف أنه “تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبيةالضرورية لفحصهم ،وان هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسبباتانتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به. ( النهاية)