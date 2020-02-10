المنافذ الحدودية تعلن عن احصائية المخالفات لشهر كانون الثاني الماضي

المستقلة …اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن احصائية المخالفات لشهر كانون الثاني الماضي، فيما اشارت الى انها تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان المخالفات التي تم تسجيلها لشهر كانون الثاني الماضي، بلغت (333) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد(12)، المبعدين (3) وأموال مهربة(3)، مع مخالفات مكتشفة من قبل مقر هيأتنا الخاصة باجازات الاستيراد عدد (65) ، وأوامر القاء القبض على مطلوبين (19) بالاضافة الى دعاوى كمركية محالة من منافذنا الى القضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة، تهريب ،تزوير ، معاملات غير مكتملة الأجراءات القانونية”، عدد (107)”.

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واضافت انه “بما يخص الدعاوى الكمركية المحالة الى الكمرك بلغت(24) مخالفة أتلاف مواد، إعادة أصدار”، مشيرة الى ان “ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين”.

وتابعت الهيئة ان “المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها”، موضحا انها “تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية”.