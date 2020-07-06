المنافذ الحدودية تضبط شاحنة محملة بمادة كارتون مخالفة للضوابط الكمركية

المستقلة .. ضبطت هيئة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، شاحنة محملة بمادة كارتون فارغ بوزن إجمالي (7طن) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية.

وذكرت المنافذ في بيان تلقته المستقلة أن “عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الكارتون المحمل على الشاحنة موسوم بعلامة تجارية خلاف الجهة المذكورة في المعاملة وهي من الجهات غير مشمولة بالاعفاء من دفع الرسوم ، كما تم إعادة وزن الشاحنة ذاتها إلى الميزان الجسري تبين أن الوزن الاجمالي (11 طن و600كغم) هنالك فارق وزن (4طن و600كغم ) وهذه مخالفة تندرج ضمن التهرب من دفع الرسوم الكمركية والتلاعب في الوزن من قبل موظف الميزان الجسري”.

وأوضحت أنه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة الرطبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة خلافا للضوابط والتعليمات وفي المنفذ ذاته تم تشكيل لجنة باتلاف أدوية بشرية ومستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام البشري تنفيذاً لقرار المحكمة الكمركية للمنطقة الغربية”، مشيرة الى ان “عملية الاتلاف تمت وفق محضر اعد لهذا الغرض من الجهات ذات العلاقة”.