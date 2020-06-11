المنافذ الحدودية تضبط حاويات بداخلها عجلات غير مسموح باستيرادها

المستقلة … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط حاويات بداخلها عجلات دون الموديل غير مسموح باستيرادها في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم ضبط حاويات عدد( 3 ) بداخلها عجلات دون الموديل غير مسموح باستيرادها عدد(10) مختلفة الموديل والنوع في منفذ أم قصر الشمالي.

واضافت ان “عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي، حيث تبين وجود العجلات محملة بالحاويات الثلاث محركاتها مشتغلة وقد تركها سائقيها”، مشيرة الى انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين في المنفذ الحدودي” .