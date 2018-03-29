المنافذ الحدودية تصدر بياناً بشأن منفذ سرتك الحدودي في السليمانية

(المستقلة)… اصدرت هيئة المنافذ الحدودية بياناً بشأن منفذ سرتك الحدودي في السليمانية، مؤكدة أن لجنة زارت المنفذ وستقدم تقريرها المفصل بشأن الجدوى الاقتصادية له.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “لجنة من المنافذ الحدودية قامت بدراسة جدوى فتح المنافذ الحدودية برئاسة مدير عام العمليات والتخطيط في الهيئة شاكر الجبوري وعضوية كل من ممثلي الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لوزارات المالية والتخطيط والنقل والخارجية والصحة والزراعة والاتصالات والدوائر الامنية”.

وأضافت الهيئة، أن اللجنة قامت “بزيارة منفذ سرتك الحدودي في محافظة السليمانية بغية الاطلاع على آلية العمل والقوانين والتعليمات والتشريعات المطبقة على ارساليات التصدير والاستيراد وكذلك معاينة البنى التحتية المتواجدة في المنفذ”، مبينة أن “اللجنة ستقدم تقريرها المفصل حول الجدوى الاقتصادية لهذا المنفذ في الاجل القريب”.(النهاية)