المنافذ الحدودية : افتتاح منفذ عرعر الحدودي سيكون خلال 20 يوماً

المستقلة / – أكدت هيأة المنافذ الحدودية، أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي سيكون خلال 20 يوماً، بينما وصفت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ”التأريخية” لافتتاحه ملفاً مغلقاً طيلة السنوات الماضية.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في حوار تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن إن “افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء و بالتنسيق مع الديوان الملكي السعودي”.

وأضاف الوائلي، أن “منفذ عرعر الحدودي سيتم افتتاحه خلال مدة تتراوح من 14 إلى 20 يوماً”، مؤكداً “جاهزية الطرفين لافتتاح المنفذ”.

وأشار إلى أن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعد من ضمن الملفات المهمة”، واصفاً “زيارة الكاظمي إلى منافذ الإقليم بالتأريخية، لافتتاحه ملفاً معطلاً طيلة السنوات السابقة”.

وأكد أن ” الكاظمي والهيأة عازمان على تفكيك ملف منافذ الإقليم وسيره بالاتجاه الصحيح “، مبيناً أنه “تم التنسيق مع جميع المعنيين في الجمارك بإقليم كردستان، وتذليل بعض المشاكل وحلها”.