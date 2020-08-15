المنافذ الحدودية : اعادة معمل لإنتاج الزيوت واتلاف مادة للزيتون في كمرك طريبيل

المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن اعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت فيما قامت بتشكيل لجنة لاتلاف مادة الزيتون كونها غير صالحة للاستهلاك البشري في مركز كمرك طريبيل .

وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان مفارز مركز كمرك طريبيل الحدودي قامت بأعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت ايطالي المنشأ الى الجانب الأردني لعدم وجود الاوراق الرسمية الخاصة بالادخال مما يعد مخالفة لشروط وتعليمات الاستيراد.

من جانب اخر قام المركز بتشكيل لجنة من الجهات العاملة في المركز لاتلاف مادة للزيتون كونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفتين وحسب المادة (٦٨ /ثانيا) من قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل .