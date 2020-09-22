المنافذ الحدودية : احباط تهريب 100 ألف دولار في منفذ مطار بغداد

المنافذ الحدودية : احباط تهريب 100 ألف دولار في منفذ مطار بغداد

المستقلة / -أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، إحباط محاولة تهريب مئة ألف دولار بحوزة مسافر عراقي في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن “الشخص كان يروم الهرب خارج العراق على متن الرحلة المتوجهة إلى دولة قطر”.

وأضافت، أنه “تمت عملية الضبط باشراف ومتابعة شعبة البحث والتحري – هيئة المنافذ وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز الكمرك وشرطة المطار”.

وأشارت الهيئة إلى “إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.