المنافذ : إيرادات شهر تموز بلغت نحو 100 مليار دينار

(المستقلة) … أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي بدء جرد كامل ومفصل الحاويات والبضائع المتكدسة.

وقال الوائلي في تصريح للـ(المستقلة) اليوم الاثنين إن “اللجان المشكلة بدأت بجرد كامل ومفصل عن الحاويات والبضائع المتكدسة كافة”.

من جانب آخر اشار الوائلي، إلى أن “إيرادات شهر تموز بلغت نحو 100 مليار دينار”.

واضاف، أن “رئيس الوزراء عقد اجتماعاً تحضيرياً من أجل الوصول إلى تفاهمات مع إقليم كردستان بشأن المنافذ الحدودية، وهناك خطة مدروسة للوصول إلى نتائج ناجعة بشأن منافذ الإقليم”. (النهاية)