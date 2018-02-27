الملك عبد الله الثاني : ما يمنع النوم عني هي التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد

(المستقلة) … قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن ما يمنعه من النوم هو التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، مشددا على أن الهدف الرئيس هو تحقيق النمو خلال العام الجاري.

وأكد الملك الأردني خلال لقائه عددا من وجهاء بني صخر ومتقاعدين عسكريين بمنزل الشيخ بركات الزهير بمنطقة الموقر في البادية الوسطى، أن “المواطن الأردني يجب أن يلمس التقدم نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل كحد أدنى”.

ولفت الملك عبد الله الثاني في هذا الصدد، إلى أنه يتوجب لتحقيق هذا الهدف “جلب الاستثمارات من الخارج وإقامة الشركات والمصانع”.

وأشار العاهل الأردني إلى أنه سيتوجه يوم الثلاثاء إلى الهند “حيث يرغبون بفتح خط تجاري مع الأردن بهدف الاستفادة من العراق وإفريقيا وإقامة المصانع والشركات بسبب توفر التجارة الحرة بين الأردن وإفريقيا وأوروبا إضافة إلى دول أخرى”.